India, una telecamera endoscopica mostra gli operai intrappolati in un tunnel da 9 giorni – Il video

Stavano costruendo un tunnel stradale. La corsa contro il tempo per salvarli

Attraverso una telecamera endoscopica i soccorritori hanno diffuso le prime immagini video dei 41 operai intrappolati in un tunnel nello Stato indiano dell’Uttarakhand. Il video mostra gli operai con le tute da lavoro e gli elmetti gialli che si presentano davanti alla videocamera e salutano le loro famiglie. Gli operai sono intrappolati dal 12 novembre: stavano costruendo un tunnel stradale. Intanto hanno consumato un pasto caldo, fatto arrivare attraverso un tubo. Nei giorni scorsi alcuni di loro hanno accusato febbre e dolori articolari. I soccorritori stanno scavando nella roccia circostante per raggiungerli, ma hanno dovuto fermarsi in più occasioni. Le autorità hanno avviato un progetto alternativo, che parte dalla costruzione di un tunnel verticale.

