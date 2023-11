Treviso, si è dimessa la docente che aveva inneggiato a Hitler: «Aveva ragione su voi ebrei»

Hanane Hammoud, docente di matematica di origine libanese, si è dimessa dall’H-Campus di Roncade, in provincia di Treviso. Il suo caso era rimbalzato su tutte le cronache nazionali: ai primi di novembre l’insegnante aveva condiviso su Instagram una story contro Israele, intrisa di antisemitismo. «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei», c’era scritto. Resasi conto dell’errore, aveva cancellato il messaggio, ma non abbastanza velocemente da salvarla dagli screenshot. A nulla sono valse le sue scuse: «Mi dispiace, è stato uno sbaglio». L’istituto aveva deciso di sospenderla dalle attività lavorative per 10 giorni. Terminata questa finestra, prima ancora che potesse scattare il licenziamento, però, Hammoud ha ritenuto opportuno rassegnare direttamente le proprie dimissioni. Sulla vicenda era intervenuto anche il ministero dell’Istruzione, annunciando che avrebbe «messo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili».

