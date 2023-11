Il Fatto e il ministro Lollobrigida in ritardo che fa fermare il Frecciarossa per scendere a Ciampino

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha usufruito di una “fermata straordinaria” del Frecciasrossa Torino-Salerno alla stazione di Ciampino. Il Fatto Quotidiano scrive che alcune fonti informali hanno spiegato che si è trattato di una «fermata ad hoc». Il Frecciarossa 9519 in partenza da Torino alle 7 aveva accumulato un ritardo di 111 minuti. Lollobrigida è salito sul treno alla stazione Termini alle ore 12. Per andare a Napoli Afragola e da lì per proseguire verso Caivano. Dove era atteso per l’inaugurazione di un parco. Ma un guasto sulla tratta da Roma a Napoli (da Salone a Labico) ha fatto decidere a Trenitalia di dirottare Frecce e Intercity sulla “vecchia” Roma-Napoli. Con l’intenzione di farli ricongiungere successivamente sulla vecchia strada.

Una fermata straordinaria

A quel punto però si è verificato un altro problema tra Zagarolo e Valmontone. E questo ha causato un altro ritardo tra Termini e Ciampino. Il ministro veniva da un impegno alla Camera. Doveva andare a Caivano e poi tornare a Roma per partecipare alla trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. A quel punto, spiegano fonti vicine al ministro, «l’assenza del governo sarebbe stata una delusione sia per le tante persone presenti che attendevano l’inizio dell’evento, soprattutto per bambini e studenti accorsi sotto la pioggia nella scuola e al parco, sia per le istituzioni. Il treno purtroppo aveva circa 100 minuti di ritardo. Per non deludere i cittadini e per rispettare l’impegno preso con la comunità di Caivano, il ministro sarebbe andato perfino a piedi». E allora Rfi autorizza il capotreno alla fermata straordinaria per Ciampino.

La conferma di Trenitalia

Trenitalia conferma: dopo la ripartenza da Termini è stata in effetti disposta la fermata alla stazione di Ciampino. Lì sono scese le istituzioni presenti a bordo. Che così avrebbero potuto fare fronte agli impegni istituzionali. La possibilità è prevista dal regolamento delle Ferrovie dello Stato. E, secondo Trenitalia, non ha prodotto ritardi per i passeggeri.

