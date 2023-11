I licei migliori d’Italia? Stanno (anche) in provincia. Ecco la classifica delle scuole, città per città

Il «Nervi-Ferrari» di Morbegno (Sondrio) fa il bis. Per il secondo anno consecutivo il liceo scientifico delle scienze applicate della provincia lombarda è la miglior scuola d’Italia. A confermarlo è la mappa interattiva degli istituti superiori italiani Eduscopio, pubblicata come ogni anno dalla Fondazione Agnelli in base ai risultati degli esiti universitari e lavorativi raggiunti dagli ex studenti (1.326.000 diplomati provenienti da 7.850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020). Dalla ricerca coordinata da Martino Bernardi emerge come gli studenti abbiamo avuto voti più alti alla maturità. Complice anche il fatto che, a causa della pandemia da Covid-19, l’esame si è svolto esclusivamente in forma orale. Mentre tra i neodiplomati del 2020 che si sono iscritti subito all’università è aumentata la percentuale di studenti che durante il primo anno non hanno dato alcun esame. Per il direttore della Fondazione Agnelli Andrea Gavosto una possibile spiegazione è che «l’emergenza sanitaria, insieme alle prospettive del mercato del lavoro nel 2020, abbiano indotto a iscriversi all’università studenti che in altri situazioni non l’avrebbero fatto».

Milano

A Milano il miglior liceo classico statale è il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo, che supera lo storico Giovanni Berchet. Secondo e terzo posto per i paritari di ispirazione cattolica: Sacro Cuore e Alexis Carrel. Fra gli scientifici al primo posto si trova il Volta che, rispetto allo scorso anno, supera il Leonardo, seguito da il Sacro Cuore e il Vittorio Veneto. In Lombardia – come riporta il Corriere della Sera – si fa notare l’avanzata delle scuole di provincia, le migliori per trovare occupazione sono fuori città. Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici: primo posto per il Viganò di Merate (tecnico-economico) e il Greppi di Milano (tecnico-tecnologico).

Torino

A Torino perdono posizioni due dei licei più rinomati del capoluogo piemontese e salgono le quotazioni dei paritari. Secondo Eduscopio, nelle prime posizioni tra i licei scientifici troviamo l’istituto Edoardo Agnelli dei Salesiani che ha “spodestato” il liceo Galileo Ferraris sceso al terzo posto. Per quanto riguarda i licei classici, il D’Azeglio scivola dalla prima posizione dello scorso anno alla quarta dell’edizione 2023. Primo posto (riconquistato) invece per il Cavour.

Roma

A Roma il liceo Visconti (scuola più antica d’Italia) torna a occupare la prima posizione come nel 2020. Secondo posto per il Mamiani di Prati; terza posizione per Vittorio Emanuele II. Perdono posizioni il Tasso, che scivola alla sesto posto e il Virgilio e il Dante che escono dalla top ten dei migliori licei classici della Capitale. Per quanto riguarda i licei scientifici: al primo posto troviamo il Righi, seguito dal Cavour e dal Morgagni. Tra gli istituti tecnici si conferma in testa il Livia Bottardi, al secondo posto il Cristoforo Colombo, al terzo il Lucio Lombardo Radice.

Napoli

A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele sbaraglia i due concorrenti rappresentati dai licei classici Sannazzaro e Umberto I. Per quanto riguarda i licei scientifici, prima posizione per il Giuseppe Mercalli, seguito dal Gianbattista Vico e dal convitto Vittorio Emanuele II.

Leggi anche: