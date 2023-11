Stati Uniti, veicolo esplode sul ponte delle cascate del Niagara al confine con il Canada: «È un atto terroristico» – Il video

Un veicolo è esploso sul Rainbow Bridge, il ponte che collega gli Stati Uniti al Canada nei pressi delle cascate del Niagara. Nell’esplosione, secondo quanto riferisce Fox News, sono morte le due persone che erano a bordo del mezzo e sarebbe rimasto ferito un agente di frontiera. L’esplosione sarebbe avvenuta quando il veicolo, superato il checkpoint e il controllo dei documenti, stava raggiungendo la zona per la perquisizione. Tutti e quattro i ponti tra i due Paesi sono stati chiusi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Fbi che hanno aperto un’indagine e hanno definito la situazione «molto fluida». Sempre secondo Fox News, che cita fonti investigative, si tratterebbe di un attentato terroristico ma non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Nell’area sono stati evacuati tutti gli edifici governativi in via precauzionale. «Siamo in contatto con il governo americano e consideriamo molto seriamente l’accaduto», ha dichiarato il ministro, «ma è troppo presto per dire se si è trattato di un atto deliberato».

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, fornita dalla Cnn, tutto sarebbe avvenuto poco prima di mezzogiorno (ora locale). Un’auto proveniente dal lato canadese del confine con gli Stati Uniti è esplosa dopo aver accelerato durante il processo di controllo al check point, mentre si dirigeva verso un’area di controllo secondaria. Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’esplosioni. Le autorità federali stanno cercando ora di recuperare i video da diverse angolazioni autorità perché le dichiarazioni dei testimoni sono divergenti. Il premier canadese Justin Trudeau è il primo a intervenire sull’episodio, parlando di «una situazione molto grave». Mentre Dominic LeBlanc, ministro della pubblica sicurezza canadese, avverte che è ancora presto per dire se l’incidente sia un atto deliberato oppure no.

