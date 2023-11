Putin al G20 evoca la svolta: «La guerra in Ucraina è una tragedia, pronti a negoziati per mettervi fine»

La guerra in Ucraina è una «tragedia» e occorre pensare a come «mettervi fine». Di più, la Russia è «pronta a negoziati». Lo ha detto oggi, mercoledì 22 novembre, il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20. Il leader del Cremlino ha tuttavia osservato che al momento a ostacolare l’apertura di negoziati sarebbe l’Ucraina: «Zelensky ha firmato un decreto legge per proibirli», ha affermato Putin. Quanto all’altro conflitto in corso su cui si concentrano le attenzioni della comunità internazionale, quello in Medio Oriente, se la guerra in Ucraina è «uno shock», lo è anche «lo sterminio della popolazione civile in Palestina», ha detto ancora Putin nel corso del suo intervento.

