Putin si ricandida alle elezioni presidenziali russe del 2024: ecco quando saranno

Vladimir Putin si ricandiderà di nuovo come presidente della Russia. Le elezioni presidenziali saranno il 17 marzo 2024. A riferirlo è l’agenzia di stampa russa Tass, citata da Ansa. Il leader russo, che dallo scorso anno guida l’invasione militare in Ucraina, non aveva ancora mai annunciato la ricandidatura. Oggi, fa sapere un corrispondente di Ria Novosti, ha invece risposto a una domanda sul tema nel corso di una conversazione informale con i partecipanti di una cerimonia di consegna della medaglia della Stella d’Oro agli Eroi della Russia, tenutasi al Cremlino. Le votazioni, stando a quando confermato dal capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova, avranno la durata di tre giorni: dal 15 al 17 marzo. Date le opposizioni messe a tacere con la forza, non c’erano grandi dubbi che Putin potesse ricandidarsi. D’altronde, l’ultima riforma costituzionale ideata ad hoc per garantirgli di restare al potere gli permette altri due mandati di 6 anni.

