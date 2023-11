Firenze, il prof accusato di aver dato un bacio a una studentessa assolto: «Nessuna violenza»

Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni e mezzo di reclusione. Ma il tribunale ha assolto per non aver commesso il fatto un professore del liceo Michelangiolo di Firenze. Perché «il fatto non sussiste». Il caso riguardava un insegnante di 50 anni. Chiamato in causa da un’altra studentessa con cui aveva avuto contatti frequenti. E che aveva accusato il prof di violenza sessuale nei confronti di un’altra allieva con cartelli sparsi in tutta la classe e una lettera anonima alla preside e alla moglie dell’imputato. L’indagine ha messo in luce la presunta relazione con la studentessa, durata dal 2019 al 2020. Rapporti assidui dopo il cambio di scuola di lei e un bacio durante una gita a Siena. La giovane aveva negato e ridimensionato le circostanze. E al processo non si è costituita parte civile. Il prof aveva allacciato rapporti di amicizia con la prima ragazza, 15enne. Che poi è finita sotto indagine per diffamazione, ma la querela è stata archiviata. Tre anni fa, fa sapere Repubblica Firenze, un prof di liceo era stato condannato a un anno e otto mesi per aver messo le mani addosso e baciato una ragazza.

