Monica Leofreddi investita da un van a Roma Termini: «L’autista mi ha accusato di fingere, sono scoppiata a piangere»

La conduttrice tv Monica Leofreddi ha raccontato su Instagram che è stata investita da un van a Roma Termini. E soprattutto quello che è successo dopo l’incidente stradale. Leofreddi racconta che il Van l’ha investita in retromarcia. E che l’autista, invece di soccorrerla, ha cominciato a urlare accusandola di fingere: «Ho tentato di far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare. Solo un signore ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto “può testimoniare?“. Lui ha risposto di sì, l’autista urlava ancora negando. Io che ogni giorno pontifico su come ci si deve comportare in ogni situazione, in un momento di difficoltà, sono stata solo capace di scoppiare a piangere. Non ho preso la targa, ho solo detto “sei un delinquente vergognati”». A quel punto ha preso il taxi ed è tornata a casa: «Piangendo ho chiamato mio marito, gli ho confidato la mia frustrazione, la mia resa. Io sempre così forte, a tratti aggressiva mi ritrovavo a piangere in un taxi senza aver saputo proteggere il mio diritto di denunciare l’incidente, la mia dignità. Il tassista mi porge una tavoletta di ghiaccio che aveva nel suo zaino con la cena. È il primo che mi soccorre, mi confida che neanche lui si riconosce più in questo mondo. I miei figli mi hanno vista tornare a casa senza il mio solito sorriso. Hanno visto il mio volto con il trucco colato, gli occhi lucidi. Non voglio nascondere la mia fragilità . Il loro abbraccio. Sto bene solo qualche escoriazione. L’autista si starà vergognando?».

Edit 24 novembre 2023: l’articolo è stato aggiornato rispetto alla sua pubblicazione iniziale, nella quale si scriveva erroneamente che il fatto era accaduto a Milano.

