Firenze, 21enne americana denuncia uno stupro e una rapina: «Hanno abusato di me e mi hanno portato via il cellulare»

Una 21enne americana ha denunciato alla polizia una rapina e un abuso sessuale in un palazzo del centro storico di Firenze. La ragazza, in Italia per motivi di studio, ha denunciato prima la rapina. Poi è andata in ospedale per la visita: così è stato attivato il codice rosa. Il tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre. La notte prima una ventenne originaria del Centro America aveva denunciato un’aggressione nell’androne di un altro palazzo nella stessa zona. Un uomo le avrebbe portato via il cellulare e poi messo in atto un tentativo di violenza, dileguandosi poi all’arrivo della giovane. Un’amica poi ha chiamato alla polizia. La cittadina statunitense ha denunciato due aggressori, che avrebbero abusato sessualmente di lei e le avrebbero poi portato via il telefono cellulare.

