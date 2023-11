Oscar Pistorius ottiene la libertà condizionata: uscirà dal carcere a gennaio

Oscar Pistorius uscirà dal carcere anticipatamente il prossimo 5 gennaio 2024. L’ex atleta paralimpico sudafricano ha ottenuto la libertà condizionata e il rilascio anticipato rispetto alla condanna che aveva ricevuto. Pistorius è stato condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto nel 2013. Ora stava scontando la pena nel carcere di Atteridgeville. Già a marzo aveva inoltrato richiesta ma il Dipartimento dei servizi correzionali gli aveva negato la libertà vigilata. «Il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilito dalla Corte Suprema di Appello», aveva precisato. La madre della 29enne modella uccisa dieci anni fa aveva chiesto alla commissione di non concedergli la libertà vigilata: «La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze. Nessuno può affermare di avere rimorsi se non è in grado di affrontare pienamente la verità». Nel corso del complesso, procedimento giudiziario, culminato con la sentenza della Corte Suprema d’Appello del Sudafrica nel 2017, Pistorius ha sempre sostenuto di aver sparato per errore, credendo che fosse una rapinatrice.

Leggi anche: