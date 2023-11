Fiorello e lo “scoop” su Morgan: «Secondo alcuni potrebbe tornare per la finale di X Factor»

«Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente». A parlare è Fiorello che durante Viva Rai2! anticipa quello che potrebbe esser una notizia: Morgan, giurato cacciato dal talent tra le polemiche ospite del programma per l’ultima puntata. Sarà vero? Per ora nessun commento filtra dai diretti interessati. Nella sua ironica rassegna stampa, lo showman è poi tornato sul caso delle toghe antigoverno e l’accusa del Ministro Crosetto, per cui i magistrati starebbero progettando di fermare il governo Meloni. «Ma tu sai come si riconosce un magistrato filo sinistra?», ha chiesto. «Se vai nelle loro aule, in alto, troverai scritto: “La Schlein è uguale per tutti“. Che poi – ha continuato – Crosetto sembra cattivo, ma non lo è. Lui è semplicemente arrabbiato perché avrebbe voluto una toga della sua taglia. Ma è impossibile trovarla!». «I magistrati hanno replicato che Crosetto deve parlare soltanto nelle sedi istituzionali…come una puntata di Forum, ad esempio! Spero comunque che facciano pace», ha concluso.

Fiorello e Pupo che incolpa il Quirinale: «L’anno scorso Mattarella voleva che vincesse Rose Chemical»

Nel corso della puntata vari ospiti si sono susseguiti: Lillo, protagonista al semaforo nei panni di Posaman, e Anna Foglietta, fino a un’altra chicca su Sanremo. Alle rivelazioni di Pupo, che – in un’intervista a Repubblica – ha detto che lui e il principe Emanuele Filiberto non hanno vinto il Festival per un intervento del Quirinale (ai tempi il presidente della Repubblica era Giorgio Napolitano, ndr.), Fiorello ha commentato: «È un’accusa grave, ma – ha aggiunto scherzando – io ce lo vedo il presidente a chiamare il corazziere telefonista. Sono cose che fanno. Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical». E sempre a proposito del Festival il conduttore si è lamentato per la chiusura delle serate alle due del mattino: «Ama, io mi incollo lì davanti. Faccio una manifestazione».

