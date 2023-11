Nuovo femminicidio ad Andria, uccide la moglie e poi chiama il 118: «L’ho accoltellata, venite»

Nuovo femminicidio ad Andria. Una donna di 42 anni è stata uccisa oggi, martedì 28 novembre, dal marito nella provincia pugliese. Dalle prime informazioni, l’uomo – che è stato portato in caserma – avrebbe chiamato il 118: «Ho ucciso mia moglie, venite», il messaggio dell’autore del femminicidio, che avrebbe accoltellato più volte la donna. Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura di Trani. La coppia, stando alle prime ricostruzioni, viveva da circa un mese separata in casa, ma l’uomo non accettava la fine del rapporto.

