Femminicidio, la carabiniera intervenuta a Salsomaggiore Terme: «L’uomo continuava a colpirla con la mazza»

«Ho intimato di allontanarsi, non ha opposto resistenza», ha detto Noemi Schiraldi

«Ho trovato la porta dell’appartamento aperta e ho visto un corpo riverso. All’interno c’era un uomo che impugnava una mazza e che ha colpito la donna al volto, nonostante io fossi entrata». È il racconto della carabiniera Noemi Schiraldi, 31 anni, che oggi – martedì 28 novembre -, mentre si trovava libera dal servizio, ha bloccato l’autore del femminicidio avvenuto a Salsomaggiore Terme. «A quel punto mi sono avvicinata all’uomo, mi sono qualificata – prosegue – e ho intimato di allontanarsi. Non ha opposto resistenza, io allora ho atteso l’arrivo dei colleghi e mi sono assicurata che stesse arrivando il 118». Meena Kumari, 66 anni, è stata uccisa dal marito nel Parmense. Ora l’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria; la donna è stata soccorsa dal personale del 118 in via Trento, ma le ferite erano troppo gravi e sono stati inutili i tentativi di rianimarla.

Video: la Repubblica

Leggi anche: