Salsomaggiore Terme, donna uccisa con una mazza da baseball: arrestato il marito

È stata colpita più volte con una mazza da baseball sul corpo e alla testa, nel centro di Salsomaggiore Terme, nel Parmense, fino a essere uccisa. L’omicidio della donna di 66 anni è stato compiuto martedì 28 novembre mattina intorno alle 9.30. Una carabiniera fuori servizio è stata attirata dalle grida d’aiuto della donna e ha fermato un uomo, il marito della vittima. Subito dopo è intervenuta anche una pattuglia della radiomobile di Salsomaggiore, ora l’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria nella caserma dei carabinieri di Salso. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 in via Trento, ma le ferite erano troppo gravi e sono stati inutili i tentativi di rianimarla. La 66enne, di origini straniere come il marito, è morta sul posto dove ora arriverà il magistrato

