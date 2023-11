La rapina in casa della famiglia Aleotti a Reggio Emilia: «Apri tutto altrimenti sparo prima alla tua ragazza e poi a te»

Il Ceo di Cellularline Christian Aleotti ha subito una rapina in casa domenica 26 novembre. I banditi sono entrati nella sua villa a Reggio Emilia e l’hanno svaligiata portando via oro, gioielli e orologi tra cui un Rolex. Per un valore stimato tra i 60 e gli 80 mila euro. I ladri erano armati di pistola e avevano un passamontagna. Hanno trovato Aleotti insieme alla fidanzata e al personal trainer nella palestra della villa. Uno dei due puntato la pistola alla ragazza mentre l’altro si è occupato di Aleotti: «Li vedi questi proiettili? Se non fai ciò che ti dico, il primo finisce in testa alla tua ragazza. Poi sparo a te», gli ha detto secondo quanto riporta oggi il Quotidiano Nazionale. Aleotti ha consegnato tutti i soldi che erano in casa. Poi i ladri sono entrati nella casa del padre, comunicante con quella del figlio. Hanno trovato una camera blindata. Hanno chiesto di avere i codici per aprirla, ma l’imprenditore gli ha detto che li aveva solo il padre. Alla fine se ne sono andati con un ultimo avvertimento: «Chiamate la polizia tra mezzora, non prima. Altrimenti sappiamo dove abitate e veniamo a cercarvi».

