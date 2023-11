Ucraina, ricoverata la moglie del capo dell’intelligence di Kiev: «Hanno provato ad avvelenarla»

I media ucraini, che citano fonti del ministero della Difesa di Kiev, hanno dato notizia dell’avvelenamento di Marianna Budanova, la moglie del capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov. Nello specifico, la diagnosi avrebbe fatto emergere un avvelenamento da metalli pesanti. Una sostanza non comune, come hanno spiegato le fonti: «Queste sostanze non vengono utilizzate in alcun modo nella vita quotidiana e negli affari militari. La loro presenza può indicare un tentativo intenzionale di avvelenare una persona specifica». Molto probabilmente, il veleno è stato inserito nel cibo che Budanova ha consumato. Adesso la donna è ricoverata in ospedale. Sarebbe già meglio, sempre stando a quanto dichiarato dalle fonti.

Foto copertina: Kyiv Independent

Leggi anche: