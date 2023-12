Cop28, Meloni: «L’Africa non ha bisogno di carità». E attacca i cibi sintetici: «Non voglio un mondo in cui solo i ricchi mangino alimenti naturali»

Inizia la Cop28 e i leader del mondo convogliano verso gli Emirati Arabi Uniti. Tra loro c’è anche Giorgia Meloni. Arrivata all’Expo City di Dubai, la mattina del primo dicembre, ha partecipato a un panel denominato Trasformare i sistemi alimentari di fronte al cambiamento climatico. Durante il suo intervento, la presidente del Consiglio ha esaltato la filiera dell’agrifood italiana. Ma ha parlato molto anche di Africa, sostenendo che il continente non abbia bisogno di beneficienza, poiché possiede già le risorse che possono portare un benessere diffuso. Meloni, lungo il suo ragionamento, ha riservato poi un attacco ai cibi sintetici: «Non voglio un mondo in cui i ricchi possono mangiare alimenti naturali mentre ai poveri vanno quelli sintetici, con un impatto sulla salute che non possiamo prevedere, non è questo il mondo che voglio vedere». Argomentando, ha detto di volersi impegnare per assicurare alimenti sani per tutti: «Questo significa che non vogliamo considerare la produzione alimentare come sopravvivenza, ma un mezzo per vivere una vita sana. E il ruolo della ricerca è essenziale in questo contesto».

La presidente del Consiglio ha fatto un (consueto) richiamo alle radici, alla tradizione, anche mentre parlava di alimentazione: «Il mondo che voglio vedere io è un mondo in cui il legame che ha unito la terra e l’umanità, il lavoro e la nutrizione nel corso dei millenni sia preservato e la ricerca sia in grado di aiutare a ottimizzare quel legame. Garantire colture resistenti alle malattie e resilienti ai cambiamenti climatici, ma anche ideare tecniche agricole sempre più moderne e innovative, in grado di migliorare sia la qualità che la quantità della produzione e ridurre le esternalità negative come l’eccessivo consumo di acqua. Questo è ciò in cui siamo impegnati. Ovviamente occorre dedicare risorse adeguate al nesso clima-sistemi alimentari. Questo è uno degli obiettivi del Fondo italiano per il clima da 4 miliardi di euro, di cui il 70% sarà destinato ai Paesi africani». La sicurezza alimentare per tutti, ha chiosato Meloni, «è una delle priorità strategiche della nostra politica estera». Per questo motivo, ha sostenuto, «una parte molto importante del nostro progetto per l’Africa, il Piano Mattei, si rivolge al settore agricolo».

