Ecco il piano Mattei per l’Africa, ci sarà una cabina di regia, ogni anno la relazione sull’andamento

C’è un primo testo del piano Mattei per l’Africa, di cui ha parlato spesso la premier Giorgia Meloni e che dovrebbe essere approvato domani in consiglio dei ministri come decreto legge. La bozza attuale, in sette articoli, sottolinea l’importanza di potenziare la collaborazione tra l’Italia e i paesi del continente africano, specificando che questa iniziativa è considerata di «straordinaria necessità e urgenza». Lo scopo del piano sarà duplice: primo, promuovere lo sviluppo economico e sociale del continente africano, e secondo, prevenire le radici profonde delle migrazioni irregolari. E dovrà occuparsi, coi paesi africani che ne entreranno a far parte, di diverse dimensioni: economiche, energetiche, climatiche, alimentari e il contrasto ai flussi migratori irregolari.

Il documento

Il dl è composto da sette articoli e introduce diverse disposizioni, tra cui la creazione di una cabina di regia specifica, presieduta dal presidente del Consiglio e con la partecipazione del ministro degli Esteri in veste di vicepresidente. Coinvolgerà gli altri ministri, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nonché rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e Sace. Il piano durerà quattro anni e potrà essere soggetto a modifiche o aggiornamenti anche prima del termine stabilito. Ci sarà anche una struttura di missione, come evidenziato nella bozza del decreto che si prevede sarà discusso domani in Consiglio dei Ministri, scelto tra gli «appartenenti alla carriera diplomatica». Il governo sarà tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione che illustrerà lo stato di attuazione del piano Mattei, approvata dalla Cabina di regia. Nella relazione verranno anche indicate le misure volte a migliorare l’attuazione del piano Mattei e a incrementare l’efficacia delle relative azioni rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire.

Leggi anche: