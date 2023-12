Giorgia Meloni è discendente di Antonio Gramsci, come Enrico Letta

Giorgia Meloni è discendente di Antonio Gramsci ed è unita anche da parentela con l’ex leader del Pd e suo grande amico, Enrico Letta (e quindi anche dello zio Gianni). Lo ha scoperto Alessio Vernetti, analista politico di YouTrend con l’hobby della genealogia. Risalendo l’albero degli antenati Vernetti ha scoperto infatti che «la nonna di Gramsci sposò in prime nozze il fratello di una bisarcavola di Meloni ( e cioè la nonna della sua bisnonna)». Vernetti è partito da una vecchia puntata di In Onda su La7 dove nel 2021 Concita De Gregorio fece svelare ad Enrico Letta la sua discendenza dal primo segretario del Partito comunista: «Elsa Bazzoni», spiega, «nonna materna di Letta, era infatti cognata di Franco Paulesu, che a sua volta aveva come zio Antonio Gramsci». Poi risalendo l’albero genealogico della Meloni ha scoperto che la casella chiave era quella del nonno paterno.

L’albero genealogico della premier fino a Gramsci

Nonno «Nino Meloni, marito dell’attrice e doppiatrice Zoe Incrocci», scrive Vernetti, «e quindi cognato di Agenore Incrocci (Age del noto duo di sceneggiatori “Age&Scarpelli”), era infatti nato nel 1899 a Ghilarza, piccolo villaggio dell’entroterra sardo da cui proveniva anche la madre di Gramsci». Ghilarza è il paese chiave, dove tutti in qualche modo sono parenti. Era discendente di Gramsci e quindi imparentato alla lontana con i Letta e con i Meloni anche un altro personaggio che ha avuto una certa notorietà, come il giudice Santi Licheri di Forum.

La ricerca genealogica a questo punto procede spedita. Ecco il racconto: «Cavando nella genealogia di Ghilarza tramite FamilySearch, Antenati e l’Archivio di Stato di Oristano, risalgo agli avi di Giorgia Meloni. Suo nonno Nino Meloni era figlio di Giuseppina Corrias, a sua volta figlia di Maddalena Sotgiu, a sua volta figlia di Angela Delogu». E fra i fratelli di Angela Delogu «ci fu anche Francesco Antonio Delogu, primo marito di Pudenziana Corrias, dalla quale ebbe due figlie: Margherita e Maria Grazia. Rimasta vedova, Pudenziana Corrias si risposò con Antonio Marcia, da cui ebbe Giuseppina, madre di Antonio Gramsci»”.

Allargando l’albero genealogico si può trovare di tutto: dallo zio di Giorgia, Mario Meloni, che fu il fondatore del sindacato unico dei giornalisti Rai-Usigrai- che oggi proprio i fedelissimi della Meloni e del centrodestra stanno spaccando per fare nascere un secondo sindacato nella loro area. E si trova anche Gina Lollobrigida, grazie al cognato della Meloni, Francesco Lollobrigida. È stato infatti l’attuale ministro dell’Agricoltura a raccontare a Simone Canettieri sul Foglio come suo bisnonno Nazzareno fosse fratello di Luigi, nonno della attrice scomparsa qualche tempo fa.

