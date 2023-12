Padova, iniziata l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin

È iniziata da poco prima delle 10 di oggi, primo dicembre 2023, l’autopsia sul corpo di Giulia Ceccchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. L’esame si svolge nell’istituto universitario di Medicina legale a Padova. La procura di Venezia ha dato l’incarico al professor Giodo Viel. Chi indaga vuole avere delle risposte in ordine all’ora e alla causa della morte. Per capire quando Turetta lha uccisa: a Fossò, durante la prima aggressione, oppure successivamente. I consulenti della famiglia Stefano D’Errico e Stefano Vanin, e quella dell’accusato Monica Cucci prendono parte all’accertamento. Anna Aprile, dirigente dell’unità operativa di Medicina Legale dell’ospedale universitario di Padova, ha detto che Non sappiamo quando potrà durare l’indagine, dipende dalla lesività che verrà riscontrata. I tempi si decidono man mano che l’indagine va avanti, da quello che viene rinvenuto». Sul corpo di Giulia verrà effettuata anche una Tac. Intanto il Consiglio comunale dei ragazzi di Vigonovo in provincia di Venezia ha chiesto di intitolare un parco a Giulia. Oggi si attende anche l’interrogatorio di Turetta davanti al pm.

