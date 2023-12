Ai funerali di Giulia Cecchettin previste 10mila persone, l’ipotesi su Meloni e Mattarella: la sepoltura con la mamma nel paese d’origine

Sono previsti per martedì 5 dicembre alle 11 a Padova i funerali di Giulia Cecchettin, in attesa dell’ufficialità dopo il nulla osta per la sepoltura atteso dopo la lunga autopsia svolta ieri 1 dicembre. La cerimonia dovrebbe svolgersi nella basilica di Santa Giustina, nella città in cui la 22enne stava per laurearsi in Ingegneria biomedica. Stando a quanto trapela sul programma, il feretro farà tappa anche nella chiesa della parrocchia di Saonara, dove la ragazza faceva l’animatrice. La salma sarà poi seppellita nel cimitero in provincia di Padova, accanto alla mamma. Secondo Il Messaggero, ai funerali è attesa la partecipazione delle più alte cariche dello Stato. Il piano di sicurezza su cui sta lavorando il Comune di Padova e la prefettura sarebbe pronto ad accogliere anche la premier Giorgia Meloni e il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma sulla loro presenza per il momento non ci sarebbero conferme ufficiali. Alla cerimonia sono attese circa 10mila persone. Considerando l’importante afflusso di partecipanti, le autorità locali ipotizzano anche l’installazione di maxischermi fuori dalla basilica.

La tappa a Saonara

Nelle ultime ore si è tenuto un incontro tra il questore, il prefetto, il parrocco e il sindaco di Saonara. Il feretro dovrebbe partite per il paesino del Padovano dopo la cerimonia, per fare tappa nella chiesa del paese d’origine della ragazza in cui don Francesco Montetti dovrebbe tenere un momento di preghiera. All’interno ci saranno al massimo 200 posti a sedere e non sarà permessa la presenza di persone in piedi lungo le navate laterali. All’esterno saranno quindi installati degli altoparlanti, per permettere a tutti di seguire. Tra loro anche gli studenti del paese, che usciranno un’ora prima da scuola.

