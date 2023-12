La petizione di un bambino di 10 anni che sfida Apple: «L’emoji del nerd con occhiali e dentoni è offensiva e irrispettosa»

Si chiama Teddy e ha 10 anni lo studente inglese di Peppard, nell’Oxfordshire, che ha lanciato una petizione che sfida il colosso Apple: eliminare l’emoji del nerd con gli occhiali e i dentoni in fuori. A suo dire è «offensiva e irrispettosa». La Bbc ha lanciato un video in cui il bambino strappa un foglio che raffigura l’emoji attuale e ne mostra poi una nuova disegnata da lui, c che ha deciso di chiamare genius (genio, ndr). Inoltre, la testata britannica ha anche contattato Apple per un commento, ma al momento dall’azienda non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

«Chi indossa gli occhiali non deve sentirsi a disagio»

A credere nella petizione del piccolo è stata prima di tutto la sua maestra. «Mi piace la sua mente curiosa e il fatto che si batta per ciò in cui crede. È molto esplicito al riguardo, lo fa in modo piuttosto maturo, e credo che questo vada sostenuto, incoraggiato e lodato», ha commentato l’insegnante. «Pensiamo che le persone che portano gli occhiali siano cool e siamo preoccupati che chi dovrà iniziare a indossarli per la prima volta pensi che sembrerà un coniglio o un topo», ha spiegato Teddy. «Se Apple prendesse in considerazione questo aspetto sarebbe meraviglioso ed emozionante», ha concluso.

