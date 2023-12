Accoltellato e ferito a martellate fuori da una discoteca, aggressione di gruppo a Rozzano: grave un 39enne

È ricoverato in gravi condizioni un uomo di 39 anni aggredito fuori da una discoteca di Rozzano, alle porte di Milano, poco dopo le 5 del mattino di oggi 3 dicembre. L’uomo sarebbe stato circondato da un gruppo di persone che lo hanno colpito con una decina di coltellate al torace, alla schiena e all’addome, e con un martello vicino a un occhio. Trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas, il 39enne non sarebbe in pericolo di vita. Sull’aggressione indagano i Carabinieri, che stanno cercando di identificare i componenti del gruppo che avrebbe aggredito l’uomo anche attraverso le immagini della videosorveglianza del locale.

