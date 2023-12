Salvini all’evento dei sovranisti a Firenze, l’avvertimento agli alleati: «Tajani sbaglia: no agli inciuci del centrodestra in Ue»

Parte all’attacco degli alleati di centrodestra Matteo Salvini, a margine della convention Free Europe a Firenze organizzata dalla Lega con il gruppo Identità e democrazia. In particolare è Antonio Tajani nel mirino del leader leghista, dopo che il presidente di Forza Italia aveva preso le distanze da possibili accordi con forze politiche come i tedeschi di Afd e con Marine Le Pen. «Tajani sbaglia – dice Salvini a margine dell’evento – Mi spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra. Io posso dire che chi sceglierà la Lega in Europa, sceglie l’alternativa a sinistra. Quindi rinnovo l’invito al centrodestra in Italia a essere unito in Europe, poi non posso imporre niente controvoglia a nessuno». Sotto tiro anche il commissario Ue Paolo Gentiloni: «Leggevo l’intervista di oggi di Paolo Gentiloni e vedo che già si prepara al rinnovo dell’inciucio» tra popolari e socialisti.

Alla Fortezza da Basso Salvini arriva insieme alla compagna Francesca Verdini, prima di raggiungere i circa 2mila partecipanti alla kermesse con i giornalisti costretti a restare fuori e seguire l’evento in streaming. E nonostante alcune defezioni delle ultime ore, come l’olandese Geert Wilders impegnato nella formazione del nuovo governo, Salvini rivendica: «Oggi c’è il primo partito di Francia, di Olanda, di Austria, del Belgio, il secondo partito di Germania e un partito di governo italiano. Non siamo un cantiere nero, anzi c’è un’onda blu. I dati ci dicono che oggi siamo la quarta forza politica al Parlamento europeo. L’obiettivo è di arrivare ad essere la terza, ed essere determinanti. Offriamo il nostro contributo». Tra le defezioni annunciate c’era anche il rumeno George Simion, che aveva detto di voler lasciare il gruppo Identità e democrazia per andare con i conservatori. «Però oggi è qua – ribatte Salvini – Oggi non ci sono alcune delegazioni ed alcuni paesi che ci hanno chiesto di poter aderire a Identità e democrazia. E’ un percorso. Si vota a giugno e conto che cresceremo ancora. Ci sono almeno tre nazionalità che si aggiungeranno alla nostra delegazione».

