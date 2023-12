Destra o centro? Meloni riceve a Palazzo Chigi Salvini e Metsola: il dilemma della strategia per le Europee 2024

Prove di disgelo tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al termine della riunione di oggi sul Pnrr, la premier e il leader leghista si sono intrattenuti per un’ora a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione politica in un clima che, assicurano fonti di governo, è stato «come sempre amichevole». Nell’incontro è stata «confermata la piena sintonia per raggiungere tutti gli obiettivi del programma elettorale con l’ambizione di rivincere le elezioni politiche al termine della scadenza naturale della legislatura». L’incontro tra i leader di FdI e Lega arriva però dopo giorni politicamente tumultuosi. Domenica Salvini ha radunato a Firenze esponenti dei partiti sovranisti di mezza Europa per lanciare la sfida all’«Unione Europea dei burocrati e dei banchieri» in vista delle elezioni di giugno 2024. Qualche giorno prima, Salvini si era scagliato anche contro la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, accusata di voler riproporre anche per la prossima legislatura «l’inciucio con le sinistre», ovvero tra il centrodestra del Ppe e il centrosinistra di S&D (oltre ai liberal di Renew Europe).

Porte girevoli

E poco dopo l’incontro tra Meloni e Salvini, è proprio Metsola a varcare le soglie di Palazzo Chigi per incontrare la premier. «Sono convinta che solo il centro europeista può dare soluzioni al futuro dell’Ue», ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo in un’intervista a Cinque Minuti che andrà in onda questa sera. Metsola spiega di essere venuta in Italia «per parlare con tutti» e di non aver preso le parole di Salvini «come una critica personale». L’incontro di oggi con Meloni a Palazzo Chigi non fa che rafforzare le voci su una possibile alleanza tra il gruppo conservatore Ecr – di cui la premier italiana è anche presidente – e il Ppe. «Io non posso parlare per suo conto, ma la presidente la conosco molto bene, è una donna molto forte. Quando parla lei, si vede che l’Italia conta. È una donna pro-Ue molto forte. Ed è per questo che noi contiamo su di lei. E io conterò non solo sulla sua amicizia ma sulla leadership», ha aggiunto Metsola nel corso del programma condotto da Bruno Vespa.

Foto di copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Giorgia Meloni e Matteo Salvini in Senato (28 giugno 2023)

