Bollette del gas frenano a novembre dell’1,3%: la stima di Arera sui costi per famiglia

Cala dell’1,3% la bolletta del gas per i consumi di novembre rispetto al mese precedente per la famiglia tipo in tutela. Nell’ultimo aggiornamento delle tariffe, Arera spiega che la «variazione complessiva è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale», pari a 42,53 euro a megawattora. Secondo Arera, non ci sono variazioni sugli oneri generali e la tariffa della spesa per il trasporto e la misura. Alla luce delle nuove tariffe, la stima dei consumi medi per la famiglia tipo in un anno è di 1.400 metri cubi, pari a 1.431 euro. Un dato in calo del 17,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, cioè da dicembre 2021 a novembre 2022. Arera ricorda poi che sono «confermati per novembre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento».

