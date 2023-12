Sondaggio Swg, nuovo calo per il partito di Meloni: perso mezzo punto in una settimana. Continua a crescere Forza Italia – I dati

Quarto calo consecutivo per il partito di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia perde ancora mezzo punto percentuale, attestandosi al 28,1% dei consensi. Flessione più leggera per il Partito democratico, seconda forza politica che, segnando un -0,1% rispetto alla rilevazione di sette giorni fa – 27 novembre -, scende al 19,3%. Terzo partito, in crescita, il Movimento 5 stelle: oggi – 4 dicembre -, è al 16,7%, con un incremento del +0,3%. Flette la Lega, che con un -0,2% ottiene il 9,2% delle intenzioni di voto. Confermato l’ottimo stato di salute Forza Italia.

Il partito di Antonio Tajani guadagna, come nelle scorse settimane, decimi di punti percentuali che lo avvicinano a Matteo Salvini: oggi è al 7,3% dei consensi, con un aumento del +0,3%. Stabile Azione di Carlo Calenda, al 3,8%, inseguito nel sondaggio di Swg per il Tg La7 da Alleanza verdi sinistra, al 3,4% e da Italia Viva, al 3,2%. Leggerissimo incremento per +Europa: con un +0,1% raggiunge il 2,7% dei consensi. L’istituto di sondaggi segnala, infine, che la percentuale di chi non si esprime è in calo, passando dal 39% della scorsa settimana al 37% odierno.

