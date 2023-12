Bruxelles, sparatoria nelle vie dello shopping: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta questa sera, mercoledì 6 dicembre, intorno alle 19.30 nei pressi di Avenue Toison d’Or. Il responsabile è ancora in fuga ma non si sa ancora se a sparare sia stata una o più persone. «Verso le 19.30 ci è stata segnalata una sparatoria sull’Avenue de la Toison d’Or», ha affermato Ilse Van de Keere, portavoce della polizia. «I nostri servizi – ha aggiunto -sono andati immediatamente sul posto. Tre persone sono rimaste ferite». Le forze di sicurezza sono intervenute nell’area e l’hanno perimetrata. Il quotidiano belga Le Soir cita fonti della polizia secondo le quali la pista del terrorismo sarebbe per il momento esclusa. Secondo il giornale Le Libre potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti.

