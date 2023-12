La Russa e Salvini sul Palco Reale alla Prima della Scala, Liliana Segre «fugge» in platea. Il presidente del Senato: «Se vuole l’aspetto» – Il video

S’annuncia una Prima della Scala diversa da tutte le altre a Milano. Se non altro dal punto di vista politico. L’oggetto della discordia, in vista dell’appuntamento in programma per domani sera, 7 dicembre, sono i posti a sedere: assente il capo dello Stato Sergio Mattarella, infatti, sul Palco Reale ci sarà il presidente del Senato, Ignazio La Russa, insieme ad alcuni ministri dell’attuale governo: il vicepremier, Matteo Salvini, per esempio, ma anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Una compagnia che, a quanto pare, spingerà verso altra collocazione la senatrice a vita Liliana Segre che, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, ha fatto riservatamente sapere che preferirà accomodarsi in platea, assieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e all’altro senatore a vita (ed ex premier) Mario Monti.

L’appello di La Russa

La Russa dev’esser stato allertato sulla plateale divisione politica alle porte alla Scala, perché stamattina ha voluto recapitare un messaggio pubblico a Liliana Segre alla senatrice: «Sarei felice se la senatrice a vita domani fosse presente sul palco d’onore della Scala, anche per ribadire la nostra solidarietà e la speranza di pace in Medio Oriente», l'”avance” del presidente del Senato nel corso di una conferenza stampa con il ministro Sangiuliano e il direttore degli Uffizi Schmidt. Per La Russa, «la decisione spetta alla signora e l’invito formale al sindaco di Milano e credo che questo sia in itinere, ma io ne sarei davvero felice». Esponenti politici a parte, sono attesi per la tradizionale Prima di Sant’Ambrogio (in programma il Don Carlo di Giuseppe Verdi) svariati nomi di spicco nel mondo della cultura, dal direttore del Piccolo Claudio Longhi e quella del Teatro Parenti Andrée Ruth Shammah, sino alle étoiles del ballo Nicoletta Manni e Roberto Bolle.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: