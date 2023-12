Gli Usa annunciano nuovi aiuti militari all’Ucraina per 175 milioni. L’appello di Biden: «Non possiamo permettere che Putin vinca»

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina dal valore complessivo di 175 milioni di dollari. In questa nuova tranche – per la quale sono stati utilizzate le «limitate risorse a disposizione», si legge sul sito del Dipartimento di Stato Usa – sono compresi munizioni per la difesa aerea, munizioni aggiuntive per sistemi di artiglieria ad alta mobilità, missili anti-radiazioni ad alta velocità, missili anti-tank, munizioni per armi leggere, munizioni da demolizione per l’eliminazione degli ostacoli, attrezzature per proteggere le infrastrutture critiche e pezzi di ricambio, attrezzature ausiliarie, servizi, formazione e trasporti. Se il Congresso Usa non approverà la nuova richiesta di finanziamenti della Casa Bianca, questo pacchetto destinato a Kiev potrà essere uno degli ultimi. «Aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa e a garantirgli un futuro contribuisce alla stabilità globale e per questo abbiamo bisogno che il Congresso agisca immediatamente», sottolinea il Dipartimento Usa, rilanciando anche le parole del presidente Usa Joe Biden: «Il Congresso deve approvare i nuovi fondi all’Ucraina entro Natale, è incredibile che siamo arrivati a questo punto». In queste ore il presidente Usa Joe Biden, dopo aver preso parte al G7, ha rivolto un appello al Congresso per approvare i fondi a Kiev. Stati Uniti e alleati non possono infatti permettere che il leader di Mosca conquisti l’Ucraina poiché, secondo Biden, «Putin non si fermerà lì. Non facciamogli questo regalo», ha detto dalla Casa Bianca. «Non possiamo permettere che Putin vinca» la guerra in Ucraina, ha continuato. «Se noi non sosteniamo l’Ucraina chi lo farà? Cosa succederà alla Nato?», si chiede il leader Usa. E poi ancora: «Se noi molliamo come faranno i nostri amici europei ad aiutare Kiev?». Tutto il mondo, conclude Biden, «ci guarda».

