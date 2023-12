Napoli, maxi truffa sui bonus edilizi: 98 indagati. Uno era ai domiciliari e ha ottenuto un milione di euro

Oltre un milione di euro di crediti per il bonus edilizio. È questa la cifra che un uomo è riuscito a ottenere illecitamente nonostante fosse agli arresti domiciliari. La scoperta rientra in una vasta indagine della Guardia di Finanza di Napoli e della Procura del capoluogo campano che ha fatto luce su una maxi truffa aggravata che vede coinvolte ben 105 persone, di cui 98 indagate, e un sequestro preventivo di crediti per il bonus ottenuti in modo illecito da circa 608 milioni di euro. Si tratta, infatti, di crediti riconducibili a bonus fiscali per lavori edili, come riqualificazione energetica, ristrutturazione e adeguamenti sismici, che in realtà non sono mai stati fatti. E tra le società che venivano indicate come esecutrici dei lavori molte erano «prive di consistenza aziendale e solidità patrimoniale». Risultavano esserci, infatti, gelaterie, profumerie, sale da gioco o ditte per il commercio ambulante.

Tra le società anche richiedenti di reddito di cittadinanza

Alcuni rappresentanti delle società sono risultati percettori, privi di imprese e addirittura richiedenti del reddito di cittadinanza. E tramite negoziazione con le banche, erano riusciti a monetizzare i crediti fino a 3 milioni e mezzo di euro. Dalla Procura di Napoli evidenziano come sia stata «disinnescata una rilevantissima truffa ai danni dello Stato». E che «l’attività illecita oggetto di accertamento è di assoluta gravità, tenuto conto dell’elevatezza delle somme negoziate, da poter concretamente determinare un sensibile nocumento alle risorse pubbliche, depauperate e distolte dalla loro corretta destinazione alla riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale e all’attuazione della transizione ecologica». Si tratta di un’indagine che segue a un’altra simile avvenuta lo scorso anno quando sono stati sequestrati 903 milioni di euro per circolazione di crediti fittizi per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

Foto di copertina da archivio

