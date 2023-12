Gioia e dolore per Nicolò Barella, in arrivo il quarto figlio. Ma la moglie rivela: «Abbiamo perso un altro piccolo, e non è la prima volta»

Nicolò Barella e sua moglie Federica Schievenin aspettano il loro quarto figlio. In un post su Instagram, la moglie del centrocampista dell’Inter ha annunciato l’arrivo del primo figlio maschio, rivelando anche alcune difficoltà vissute dalla coppia negli ultimi mesi. «Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato come riaprire una ferita», scrive Schievenin. Il riferimento, con ogni probabilità, è al fatto che la donna era incinta di due gemelli, ma uno di loro è morto durante la gravidanza. Un dolore che Barella e sua moglie rivelano di aver vissuto già in un’altra occasione. «Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo… Con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice», aggiunge la moglie di Barella.

Il centrocampista nerazzurro e Federica Schievenin sono entrambi originari della Sardegna e si sono sposati nel 2018. Da allora, la coppia ha avuto tre figlie: Rebecca, Lavinia e Matilde. Pur restando uno dei titolari inamovibili di coach Simone Inzaghi, la stagione di Barella è iniziata decisamente sotto tono se confrontata con l’ultima annata. Una situazione dovuta forse proprio al momento difficile che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare. All’ultima giornata di campionato contro il Napoli, l’interista ha trovato il tanto agognato primo gol stagionale. Ora Barella può finalmente tornare a gioire anche per l’arrivo del suo quarto figlio, che – come evidenzia la foto pubblicata dalla moglie – ha già una piccola maglia nerazzurra pronta ad aspettarlo.

