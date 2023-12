Sparatoria all’università a Las Vegas, tre morti: «È stato un professore» – Il video

Tre morti e un ferito oltre al killer: è il bilancio della sparatoria avvenuta nel campus dell’università del Nevada a Las Vegas. L’uomo che ha sparato, dice la Cnn, è un professore universitario di 67 anni con collegamenti con gli atenei della Georgia e del North Carolina. Non si conosce ancora la sua identità e nemmeno il suo legame con l’università del Nevada. Il suo nome verrà reso pubblico non appena saranno stati informati i suoi familiari. Quattro persone sono state portate in ospedale con attacchi di panico. La sparatoria è avvenuta al quarto piano della Beam Hall, un edificio del Campus.

