No! Questi video di auto senza controllo sulla neve non sono stati girati a Cortina o a Milano

Alcuni sono in circolazione da dieci anni, ma nessuno di essi è stato girato in Italia

«Neve sulle Alpi ed è subito un problema». Questo è il breve messaggio che si legge in un video che, in seguito ai giorni freddi e alle nevicate che si sono viste principalmente nell’Europa centrale, ma che in alcuni casi si sono spinte fino all’Italia, cerca di convincere chi lo vede che le scene siano state riprese a Cortina e Milano, in questi mesi tenute d’occhio dall’opinione pubblica in vista delle olimpiadi invernali del 2026, che verranno ospitate proprio dalla perla delle Dolomiti e dal capoluogo lombardo. Nel filmato si vedono auto e mezzi pesanti scivolare inesorabilmente su distese di ghiaccio e neve. Ma un’analisi rivela che questi video di auto senza controllo sulla neve non sono stati girati a Cortina e a Milano

Per chi ha fretta:

Le architetture degli edifici, le insegne, le targhe e la lingua nei video indicano che sono stati ripresi all’estero.

Nessuno dei video è stato girato a Milano o a Cortina, ma in Europa, Asia e America.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla.

Il rifugio al confine tra Rep.Ceca e Polonia

Il video è in realtà una serie di diverse clip. La prima sicuramente non è stata girata in Italia. Lo si evince dal nome del locale che si vede sullo sfondo: la Penzion Logla, rifugio montano nel cuore dell’area sciistica della zona montuosa su cui si snoda il confine tra Repubblica Ceca e Polonia.

I video russi

La seconda è più difficile da localizzare. Ma i modelli delle automobili e lo stile architettonico degli edifici lasciano presupporre che sia stata girata in Asia centrale, probabilmente nell’ex Unione Sovietica come riporta un articolo del 2017. Il video è stato pubblicato anche dal Corriere dello Sport, dove si sente il commento di chi lo ha girato, certamente non in italiano ma russo.

La terza clip è stata anch’essa girata in Asia. Precisamente nella città russa al confine con la Cina di Chabarovsk, nota per gli inverni rigidi. Il video circola almeno dal 2013, ed è stato ripreso dal sito Global News nel novembre di quell’anno, quando fu caricato su YouTube in versione integrale, con il commento, in russo della persona che lo girò. Nel gennaio del 2015 anche il Corriere della Sera gli dedicò una pagina.

Il video americano

L’ultima clip proviene invece dal Nordamerica. Anche qui un aiuto fondamentale viene dato dai modelli delle auto. Altri elementi che tradiscono la provenienza sono le targhe delle vetture, lo stile architettonico delle case e l’assenza di marciapiedi tipica delle vie residenziali nordamericane.

Pare che il video sia stato girato a Seattle negli anni passati, a darci un aiuto sono anche i bidoni con la scritta in inglese «recycle» con i colori usati proprio dall’amministrazione locale.

Conclusioni

Circolano dei video che si sostiene siano stati girati a Cortina e a Milano. Nei filmati si vedono diverse auto perdere il controllo a causa di ghiaccio e neve sulle strade. In base alle auto, alle targhe, le scritte negli edifici, abbiamo riscontrato le clip non sono state affatto girate a Cortina e a Milano.

