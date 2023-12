Auto in un canale a Portogruaro nel veneziano: quattro morti

Quattro persone sono morte in un incidente stradale a Portogruaro nel veneziano, dove un’automobile è uscita di strada ed è finita in un canale. I sommozzatori hanno recuperato i corpi di tre vittime: si tratta di due ragazzi e una ragazza poco più che ventenni. L’incidente è avvenuto verso le 3.30 di notte. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per il recupero della quarta vittima. Le prime ricostruzioni dicono che l’auto era una Bmw nera e proveniva da viale Venezia in Borgo Sant’Agnese. Davanti a una curva è andata dritta, sfondando il guardrail e finendo nel fiume Reghena.

