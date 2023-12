Roma, blitz di Ultima Generazione alla messa del Pantheon. Il sacerdote: «Lasciateli parlare. Siamo dalla stessa parte» – Il video

L’azione degli attivisti per il clima durante la celebrazione per l’Immacolata Concezione nella Capitale

Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione tornano con una nuova azione di protesta. Oggi è toccata alla Messa per l’Immacolata Concezione al Pantheon di Roma. Tre ambientalisti hanno raggiunto l’altare con diversi cartelli. «Soldi per la Vita, non alla Guerra», si legge. E ancora: «Alluvioni, Siccità e Incendi uccidono». Il sacerdote che stava celebrando la messa li ha accolti, facendoli parlare al microfono. «Siamo dalla stessa parte. Forse siamo meno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace», ha commentato Monsignor Angelo Frigerio che ha poi invitato i tre attivisti a fare una foto insieme.

Le richieste degli attivisti

«Le parole di Papa Francesco nei confronti dei Governi e delle élite del fossile non sono meno severe delle nostre, altrettanto lucida è la consapevolezza dello scenario di miseria e guerre che ci prospetta il futuro», spiegano da Ultima Generazione. La richiesta degli attivisti è che venga costituito un Fondo Riparazione preventivo di 20 miliardi di euro su base annuale nel bilancio dello Stato. «Vogliamo sicurezza. Non solo rispetto alla minaccia di frane e alluvioni, che comunque incombe sul 91% dei comuni italiani, ma anche rispetto all’aumento dei prezzi per i beni essenziali , al caro bollette, alla carenza di risorse nelle nostre scuole e nel nostro sistema sanitario», chiosano gli attivisti.

