Pesaro, 13enne cade dal tetto della palestra: ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente sabato pomeriggio al liceo scientifico Marconi di Pesaro. Un ragazzo di 13 anni è caduto da 4 metri di altezza, scivolando dal tetto della palestra dell’istituto. Il giovane è stato subito portato in codice rosso all’ospedale Torrette. Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dai vigili del fuoco accorsi sul posto, il 13enne era salito per gioco sulla struttura insieme a un gruppo di coetanei. La caduta è stata causata dalla rottura di un oblò di plexiglas sul quale il ragazzo stava camminando. Dopo la caduta ha battuto la testa, ma è rimasto sempre cosciente fino al trasferimento in ospedale. Gli agenti sul posto visioneranno ora le immagini delle telecamere di sicurezza che sono puntate sulla palestra per accertare la dinamica dell’incidente. Come ricorda l’Ansa, nello stesso istituto il 22 febbraio 2001 uno studente era caduto dal tetto e si era ferito gravemente. L’episodio era avvenuto durante le riprese di un programma televisivo, Shout, durante il quale gli studenti salivano sul tetto e urlavano. Il giovane caduto era di un altro istituto e si era intrufolato nel set per poter sbirciare.

