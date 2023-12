Il ritorno di Ibrahimovic al Milan, l’annuncio in giornata: quale sarà il suo ruolo nel club

Non è più questione di giorni, ma di ore: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, l’annuncio ufficiale è atteso nella giornata di oggi. Lo annuncia il Financial Times che spiega come, dopo le due esperienze da calciatore tra il 2010-2012 e il 2020-2023, coronate da due scudetti e oltre 90 gol, torna come manager. La stella di Malmo sarà consulente e partner operativo di Red Bird. Un commissariamento per Stefano Pioli? I risultati dei rossoneri nelle ultime settimane stanno deludendo i tifosi – in campionato come in Champions League – , l’hashtag #Pioliout torna in tendenza ogni tre giorni e sono sempre più insistenti le voci che vogliono la panchina del tecnico in bilico. Sicuramente la sfida di coppa contro il Newcastle sarà decisiva per il futuro di Pioli. E allora non sembra un caso che l’annuncio tanto atteso per i rossoneri arrivi proprio in questo momento, quasi a galvanizzare la tifoseria e provare a scaldare l’ambiente grazie al carisma dell’ex calciatore. Ibra collaborerà con Gerry Cardinale, fondatore del gruppo, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio di asset della società. «RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento», ha detto il 42enne svedese. Accolto calorosamente da Cardinale: «Ciò che rende Ibra un assoluto vincente non è solo il talento fisico, ma un alto intelletto e un grande spirito imprenditoriale». Il ruolo di Ibrahimovic andrà delineandosi nel tempo, sicuramente la società punta sull’effetto Ibra che, anche fuori dallo spogliatoio, potrà dare una scossa alla squadra. Con il mister i rapporti sono ottimi, i due si sono già sentiti nei giorni scorsi e l’obiettivo è condiviso: tentare la qualificazione agli Ottavi di Champions e tornare a vincere in campionato.

