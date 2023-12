Sondaggio Swg, calo per i Cinque Stelle e Calenda. Lega e Pd guadagnano consensi – I dati

Resta praticamente invariato il consenso di Fratelli d’Italia, che nell’ultimo sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 passa dal 28,1% del 4 dicembre al 28,2% di oggi, lunedì 11 dicembre. A guadagnare nuovi potenziali elettori sono soprattutto Pd e Lega. Il partito guidato da Elly Schlein arriva al 19,6%, segnando un +0,3% rispetto alla scorsa settimana. Il Carroccio di Matteo Salvini passa invece dal 9,2 al 9,4%. Cala il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che negli orientamenti di voto passa nel giro di sette giorni dal 16,7 al 16,4%.

Sostanzialmente piatti i dati di Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, che perdono entrambi lo 0,1% e si attestano rispettivamente al 7,2% e al 3,3%. Azione di Carlo Calenda cede invece lo 0,2%, scendendo al 3,6%. Totalmente piatta Italia Viva (3,2%), mentre +Europa passa dal 2,7% al 2,6%. Piccoli passi in avanti per le altre liste minori: +0,1% di Per l’Italia con Paragone (1,9%), +0,2% per Unione Popolare (1,6%) e +0,2% per Noi Moderati (1,2%). In aumento la percentuale di chi non si esprime, che passa dal 37% della scorsa settimana, al 38%.

