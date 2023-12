Sciopero dei trasporti 15 dicembre 2023, Salvini: «No il venerdì prima di Natale» – Il video

«Fortuna che ci sono gli agricoltori che non scioperano mai e oggi pomeriggio sono al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a incontrare alcuni sindacati che hanno convocato l’ennesimo sciopero generale del trasporto pubblico locale per venerdì 15 dicembre: mi permetterò di dire che il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma non lo fai di 24 ore nel penultimo venerdì prima del Santo Natale, perché c’è il diritto allo sciopero ma c’è anche il diritto al lavoro». Lo afferma Il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’Assemblea di Confagricoltura, in merito allo sciopero di venerdì del trasporto pubblico locale.

Le fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze

L’agitazione del trasporto pubblico locale è stata indetta da varie sigle sindacali: Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. Inizialmente proclamata per il 27 novembre, era stata rinviata in seguito alla precettazione del ministro Salvini. I lavoratori chiedono una riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, un innalzamento dello stipendio, della sicurezza sul posto di lavoro e il conseguente blocco delle privatizzazioni. Lo stop durerà 24 ore con orari che variano di città in città. A Roma scioperano sia Atac che Roma Tpl. Bus e metro sono garantiti da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Lo stop riguarda anche le linee Cotral. A Milano lo stop sulle linee Atm dovrebbe esser tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. A Torino le corse saranno garantite dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. A Napoli le linee di superficie saranno presenti tra le 5:30 e le 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. A Genova il servizio sarà garantito dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30, mentre a Firenze il servizio di trasporto pubblico locale sarà regolare nelle fasce 6.30-9.30 e 17.00-20.00.

