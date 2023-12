Campobasso, incendio in una casa a Colle Calcare: muore un bambino di 9 anni

Un bambino di 9 anni è morto nell’incendio di casa sua a Campobasso. Il fratello adolescente e la sorella di pochi anni sono rimasti feriti insieme alla mamma in contrada Colle Calcare. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio. Il 118 ha trasportato i feriti in ospedale. La polizia indaga per scoprire le cause del rogo. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli. Sul posto ci sono anche i carabinieri e il magistrato di turno, che ha dato disposizione di trasferire il cadavere all’obitorio in attesa degli accertamenti. Secondo i quotidiani locali il fratello del bimbo deceduto ha 12 anni e la sorella 4. La madre ha 35 anni. L’incendio sarebbe scoppiato per un corto circuito. Tutti sono ricoverati in codice rosso.

