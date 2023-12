Da «Pensati errore di comunicazione» al film «I pandori di Chiara»: tutti i meme sul caso Ferragni-Balocco

Non è passata inosservata ai “mematori” del web la vicenda della pubblicità dei panettoni Balocco di Chiara Ferragni, scoppiata dopo che l’Antitrust ha condannato, con una multa di un milione di euro, le due società collegate all’influencer per pratica commerciale scorretta. «Pensati errore di comunicazione», scrive un utente postando l’immagine dell’abito indossato da Ferragni durante il Festival di Sanremo dello scorso anno. Ma tra il popolo dei social c’è anche chi paragona l’outfit scelto dall’influencer nel video-scuse pubblicato ieri (approvato persino dall’armocromista di Elly Schlein) al proprio look durante le sessioni d’esame all’università. O chi spera arrivi un nuovo film, magari su Netflix, dal titolo I pandori di Chiara. In uscita (ovviamente) il 25 dicembre. Nel frattempo, è arrivato da poco sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola l’esposto, che ipotizza il reato di truffa, presentato dal Codacons e da Assourt sul caso Ferragni-Balocco. Mentre ancora non è chiaro se si aprirà un contenzioso anche sulle uova di Pasqua.

