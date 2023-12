Caso Ferragni-Balocco, Fedez attacca Lucarelli: «Tu non hai mai fatto niente». La risposta: «E invece vi ho fatto donare 1 milione»

Continua la polemica sulla vicenda della pubblicità dei panettoni Balocco di Chiara Ferragni, scoppiata dopo che l’Antitrust ha condannato, con una multa di un milione di euro, le due società collegate all’influencer per pratica commerciale scorretta. Nelle ultime ore il dibattito si è polarizzato attorno a due personaggi in particolare: Fedez e Selvaggia Lucarelli. Il primo, in una serie di stories, si è scagliato contro la seconda, che da tempo si occupa del caso, da lui definita «la non-giornalista che non vedeva l’ora di buttare m*rda». E ancora: «Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati. La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale privato… meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi… Se solo avessi visto una mia intervista a Report o uno degli 800mila interventi che ho fatto, ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco. La raccolta fondi è stata rifiutata e sono andato al San Raffaele. Oltre a questo, abbiamo donato altri 350mila euro a ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, niente». Ma Lucarelli non incassa in silenzio: dopo aver pubblicato una nuova inchiesta sulle partnership di Ferragni in occasione delle festività (in questo caso, con protagoniste le uova di Pasqua), e una carrellata di stories in cui ricostruisce tutti i punti che ritiene controversi nell’operato della coppia più social d’Italia, arriva anche la stilettata al rapper. «Fedez, non è carino dire che voi fate tanto e io non faccio un caz*o. Ho appena fatto fare una donazione di 1 milione di euro a un ospedale e di un milione e mezzo ad AGCM che contribuisce a tutelare i cittadini e il rispetto delle regole e del mercato! Prego».

