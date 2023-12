Nuove accuse per Depardieu in Spagna: la denuncia di una giornalista per abusi sessuali

Gerard Depardieu ha ricevuto una nuova accusa per abusi sessuali da una giornalista spagnola. Dopo l’inchiesta della tv francese sulle presunte molestie che alcune donne hanno denunciato di aver subito dall’attore francese, il nuovo fronte per la star francese si apre in Spagna. Secondo la Vanguardia, a presentare denuncia è stata la giornalista Ruth Baza per un episodio di violenza avvenuto nel 1995. All’epoca la donna aveva 23 anni e incontrò Depardieu a Parigi, come inviata della rivista Cinemania per un’intervista. L’attore l’avrebbe baciata senza il suo consenso sul volto e sul collo, e avrebbe anche allungato le mani su di lei, penetrandola con le dita attraverso i vestiti. Le autorità spagnole hanno informato quelle francesi di aver aperto un fascicolo per violenza sessuale. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano, sono almeno 16 le donne che hanno denunciato l’attore per molestie, abusi o violenza sessuale. Dal 2020 Depardieu è indagato nel caso di stupro su Charlotte Armould, per il quale si dichiara innocente così come tutti gli altri casi: «Mai, nel modo più assoluto, ho abusato di una donna». L’ultimo scandalo che ha coinvolto l’attore è scoppiato dopo l’uscita di un video sul suo viaggio in corea del Nord cinque anni fa, ma di recente Depardieu è stato denunciato di violenza sessuale anche da una sua collega, Helene Darras, che sostiene di essere stata aggredita nel 2007.

