Assalto Cgil, condannati Fiore, Castellino e Aronica. Grida e cori in aula dopo la sentenza – I video

Porte sfondate, finestre divelte, stanze a soqquadro: queste scene di devastazione sono ormai impresse nella memoria collettiva dopo il 9 ottobre 2021, data in cui durante una manifestazione contro il Green Pass venne presa d’assalto la sede della CGIL a Roma. Per l’accaduto sono stati oggi condannati a 8 anni e 6 mesi a Roberto Fiore, storico leader del movimento neofascista Forza Nuova, e l’ex Nar Luigi Aronica e 8 anni e 7 mesi al leader di Italia Libera Giuliano Castellino. Secondo il sostituto procuratore erano stati loro i «registi e istigatori» di quella «guerriglia urbana», segnando una pagina «funesta» nella storia della città, tramite l’attacco ad «un simbolo dei lavoratori e della democrazia». Alla lettura della sentenza oggi hanno fatto seguito tafferugli, urla e cori in aula: «la gente come noi non molla mai». Qualcuno urlava: «Mo famo a guera, brutti infami». Per loro la pm Gianfederica Dito aveva chiesto 10 anni e 6 mesi di reclusione, con l’accusa di devastazione aggravata in concorso e istigazione a delinquere. Gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa sono stati condannati a 8 anni e 2 mesi. Qui sotto il momento della lettura della sentenza.

