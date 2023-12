Cosa sappiamo dei followers persi (e ottenuti) da Chiara Ferragni dopo lo scandalo Balocco

Quanti followers ha perso Chiara Ferragni dopo lo scandalo dei pandoro Balocco e la multa dell’Antitrust? Il 19 dicembre, YouTrend aveva riscontrato una perdita dello 0.1% dei fan totali nei quattro giorni successivi. Un numero estremamente piccolo, pari a circa 35 mila followers su oltre 29 milioni e mezzo ottenuti negli ultimi anni. Il trend negativo non si è fermato: basandosi sui dati forniti da FanPage Karma, dal 15 dicembre ad oggi il contatore dei followers è sceso di 94.505 unità. Il numero degli utenti che hanno abbandonato l’influencer è decisamente più alto e non è dato saperlo con certezza, questo perché nel frattempo si sono aggiunti nuovi followers. C’è chi potrebbe aver deciso di seguire l’account per rimanere aggiornato sulla vicenda, mentre rimane il dubbio riguardo ai bot e a un probabile acquisto diretto o indiretto di followers.

Followers appena creati

Non possiamo conoscere con certezza l’effettivo numero di utenti che ha deciso di abbandonare Chiara Ferragni a seguito dello scandalo. Questo perché, come spiegato in precedenza, l’unico dato che abbiamo è quello dei followers totali includendo anche quelli che sono arrivati negli ultimi giorni. Tra questi, però, ci sono delle particolarità: alcuni sono stati appena creati e di dubbia provenienza.

Instagram ci permette, al momento, di visualizzare gli ultimi account che hanno deciso di seguire l’influencer. Effettuando un controllo al volo, in questo preciso momento in cui viene preparato questo articolo, gli ultimi followers sono stati creati a dicembre 2023 e con i primi post pubblicati nell’ultima mezz’ora e riguardano presunte giovani ragazze. Nel seguente screenshot troviamo gli account forniti da Instagram: ashekaa_00, edithstevens572387, saoirserandolph397630 e biancasummers991491.

Il primo post di quest’ultimo account risulta pubblicato da 22 minuti.

Acquisto di followers?

C’è chi potrebbe sostenere che dietro a questi account ci sia un effettivo acquisto di followers da parte dello staff di Chiara Ferragni. Tuttavia, non risulta possibile attribuire un’operazione del genere alla stessa influencer o ai suoi collaboratori per un semplice fatto: chiunque, per dispetto o meno, potrebbe decidere di “pompare” il suo account con followers falsi. Matteo Flora, docente e divulgatore informatico, riporta proprio questo pericolo in un tweet del 20 dicembre: «Se a questo punto qualcuno volesse davvero male a #ChiaraFerragni , comprerebbe 10/20 Mila follower dei più marci possibili. Con 50 euro scarsi sai che notizie che escono fuori? E magari ci fa anche lo scoop sopra».

Il curioso confronto con Fedez

Si potrebbe dire che i Ferragnez siano uniti nella buona e nella cattiva sorte sia in matrimonio che sui social. Attraverso FanPage Karma abbiamo curiosato l’andamento dei loro account negli ultimi tre mesi, da ottobre a dicembre 2023. I grafici, seppur considerando una differenza di oltre 10 milioni di followers tra i due, i grafici mostrano degli aumenti e delle perdite simili nel tempo. C’è da dire per Fedez risulta evidente una perdita continua del numero totale dei followers dal 9 dicembre, giorni prima dello scandalo Balocco.

