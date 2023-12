Il flash mob per Giulia Cecchettin, che doveva essere al concerto di Calcutta a Padova. «Canta più che puoi, canta per lei» – Il video

Momento toccante ieri al concerto di Calcutta alla Fiera Padova, dove migliaia di giovani hanno ricordato Giulia Cecchettin uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. La 22enne doveva esser presente a quel concerto, aveva acquistato il biglietto prima della sua morte. Perciò un gruppo di ragazze ha deciso di ricordarla, distribuendo tra la folla alcune strofe da cantare tutti insieme a una particolare canzone. Così, quando è arrivato in scaletta i turno di “Gaetano” lo stadio si è riempito di centinaia di foglietti e sono partiti i cori. «Siamo tre ragazze che hanno deciso di mobilitarsi per Giulia Cecchettin – recitava l’invito rilanciato ieri tra la folla e sui social – che sarebbe dovuta essere a questo concerto. Alla canzone ‘Gaetana’, ti invitiamo ad alzare il foglio e se ti va di accendere il flash del tuo cellulare così da fare anche un effetto luci, soprattutto ti chiediamo di cantare a squarciagola: canta più che puoi, canta per Giulia».

