Polemiche sul romanista Cherubini, il commento al post shock su Giulia Cecchettin: «Qualcuno ha preso il mio account»

Cresce la polemica contro il giocatore della Roma Primavera Luigi Cherubini, accusato di aver commentato un post raccapricciante su Giulia Cecchettin sul social Thread. Il 19enne ha cercato subito di prendere le distanze da quel post. A rilanciarlo su X è stata una tifosa, che ha commentato: «Una società che promuove costantemente iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne non può permettere né tollerare un comportamento di questo genere da parte dei suoi calciatori». Il tweet era accompagnato dallo screenshot del post che risalirebbe alla notte tra il 21 e il 22 dicembre, in cui c’era scritto: «Droppate il prima e il dopo di alcune foto, inizio io dai». A seguire la foto di Giulia Cecchettin e subito sotto un sacco nero dell’immondizia. Tra i commenti appare il nickname del profilo di Cherubini, che aveva taggato due altri utenti.

La difesa

Dopo aver aperto un nuovo profilo su Instagram, il giocatore ha spiegato di essere stato hackerato e di non aver avuto mai intenzione di condividere il contenuto di quel post: «Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili».

