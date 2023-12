Matteo Salvini si prende il merito: «Il Parlamento boccia il Mes: vinta una battaglia della Lega»

«Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura». Il leader della Lega, Matteo Salvini, sul suo profilo Instagram dopo il voto della Camera sul Mes, mette il cappello sopra la bocciatura in aula. La maggioranza, con 184 voti, blocca la ratifica per almeno sei mesi. Il deciso no viene da Fratelli d’Italia e Lega e l’astensione da Forza Italia e Noi Moderati. A favore solo Pd e Italia Viva e Azione, visto che Alleanza verdi e sinistra si è astenuta, mentre il Movimento Cinque stelle ha votato contro.

Leggi anche: